Олимпийский чемпион Кофлер завершил карьеру

Двукратный олимпийский чемпион в прыжках на лыжах с трамплина австриец Андреас Кофлер объявил о завершении карьеры.

«Я провёл прекрасное время, приобрёл друзей и отпраздновал множество побед. Многие люди на меня повлияли — без поддержки семьи, тренеров и партнёров по команде я бы никогда не добился таких успехов. Хочу поблагодарить всех, кто был рядом на протяжении моей карьеры», — цитирует Кофлера официальный сайт Международной федерации лыжного спорта.

Кофлер в 2006 и 2010 годах побеждал на Олимпийских играх в командных соревнованиях. Кроме того, на Играх — 2006 он выиграл личное серебро. В сезоне-2009/10 Андреас стал первым на «Турне четырёх трамплинов». Также австриец является трёхкратным чемпионом мира в командных соревнованиях.