В парке «Патриот» открыт всесезонный комплекс для скоростного спуска на коньках

Вчера, 5 мая, в парке «Патриот» состоялось открытие первого в мире тренировочного комплекса для экстремального скоростного спуска на коньках, который будет функционировать круглый год.

Мероприятию дали старт ведущие спортсмены сборной России, продемонстрировав зрелищное показательное выступление. Новый экстремальный спуск – одна из самых длинных трасс, существующих в мире, её длина составляет 500 метров. Создатели трассы смогли интегрировать в её конфигурацию большую часть существующих элементов: рампу, разворот на 180, «стол», волны, «флайбокс» — для обучения спортсменов разного уровня подготовки.

На открытии нового объекта присутствовали директор парка «Патриот» Сергей Есипов и президент Федерации скоростного спуска на коньках Павел Крюков. В приветственном слове руководители отметили, что первая стационарная тренировочная трасса в парке «Патриот» позволит проводить соревнования не только всероссийского, но и международного уровня, а также заниматься как профессионалам, так и всем желающим.

Уникальность скоростного спуска в том, что за всю историю существования данного вида спорта ранее в мире не существовало ни одной тренировочной базы. В Швейцарии, Соединённых Штатах Америки, Канаде, Финляндии было множество подобных проектов, но ни один из них не был реализован. Теперь тренировочный комплекс для экстремального скоростного спуска на коньках и роликах открыт в парке «Патриот».

Уже 15 июня 2019 года на этой трассе пройдут международные соревнования по скоростному спуску на роликовых коньках, а в октябре трассу начнут готовить к зимнему периоду и намораживать ледовое покрытие для проведения на территории парка одного из этапов чемпионата мира.