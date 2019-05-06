Арутюнян: звезда всегда доказывает, что находится в элите. Медведева доказала

Известный тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян, наставник действующего чемпиона мира американца Нэйтана Чена, рассказал, почему заключает контракты со спортсменами минимум на 2 года.

«В начале работы со спортсменом надо «менять» не столько тело, сколько голову. Есть определенные привычки, которые необходимо изменить. Для всего этого требуется именно два года. «Меняется» голова, а также тело. И через два года спортсмен начинает делать то, что нужно вам, то, что вы хотите получить.

Стоит ли ожидать реального результата в работе Евгении Медведевой с Брайаном Орсером только в следующем году? Думаю, и в этом сезоне у Медведевой были удачные выступления, и мы должны ожидать от неё, что она будет такой же звездой, какая есть. Вопрос не в том, чего от неё ждать. Звезда — это тот человек, который всегда доказывает, что находится в спортивной элите. Медведева в этом году доказала это», — приводит слова Арутюняна пресс-служба НОК Армении.