Женская сборная России по мини-футболу уступила Испании на турнире «9 Мая»

В Красногорске состоялись матчи первого тура десятого, юбилейного международного турнира, посвящённого Дню Победы 9 Мая. Женская сборная Португалии добилась убедительной победы над соперницами из Ирана — 7:1.

Женская сборная России в упорной борьбе уступила чемпионкам Европы — сборной Испании — со счётом 1:2. Единственный гол россиянок забила на 18-й минуте Ксения Олькова.

Как международный турнир «9 Мая» впервые состоялся в 2010 году. Победителями турнира в разные годы становились Россия, Украина, Португалия и Испания. Последняя является самым титулованным участником и действующим победителем.

Мини-футбол. Международный турнир, посвящённый Дню Победы. Женщины

Первый тур

Португалия – Иран – 7:1 (4:0).

Россия – Испания – 1:2 (1:1).

Голы: Олькова, 18 – Сотело, 17, Гарсия, 22.