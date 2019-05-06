Гендиректор «Кубани»: Трефилов хочет быстрее вернуться к работе

Генеральный директор краснодарской «Кубани» Сергей Вальтер прокомментировал возвращение главного тренера Евгения Трефилова, который в феврале перенёс операцию на сердце, к тренировкам с командой. 6 мая Трефилов в течение часа руководил действиями гандболисток «Кубани», которая продолжает подготовку к серии за третье место против «Звезды».

«Евгений Васильевич переживает за «Кубань». Он находится в курсе всех дел, впереди важные матчи за медали, и он включился в тренировочный процесс, чтобы поддержать команду и настроить на игры за третье место. Конечно, ему пока ещё тяжело, Евгений Васильевич выписался из больницы, но его каждый день навещают врачи. Однако он как неравнодушный человек хочет быстрее вернуться к работе. Но пока мы решили, что Трефилов будет посещать тренировки один раз в день, скорее всего, завтра он придёт на вечернее занятие.

После тренировки мы пообщались с Евгением Васильевичем, обсудили клубные дела, поговорили о насущном, обменялись мнениями. Мы внимательно следим за его здоровьем и придерживаемся рекомендаций врачей. Рады, что Евгений Васильевич вернулся на гандбольную площадку. Однако пока не могу сказать, будет ли он присутствовать на скамейке в матчах со «Звездой». Посмотрим», — приводит слова Вальтера пресс-служба ФГР.

Матчи за третье место между «Кубанью» и «Звездой» пройдут 16, 19 и, если потребуется, 20 мая. Первая игра пройдёт в Звенигороде. Ответные встречи состоятся в Краснодаре.