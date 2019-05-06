Шипулин: олимпийские чемпионы очень редко бывают хорошими тренерами

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин объяснил, почему после окончания спортивной карьеры не стал тренером.

«Хочется, чтобы быстрее люди поняли, что олимпийские чемпионы очень редко бывают хорошими тренерами. У меня на памяти только один хороший тренер, который был олимпийским чемпионом, остальные, кто бы ни пробовал – у всех не получалось. Потому что олимпийский чемпион начинает тренировать спортсменов, проецируя на свою подготовку, на свои ощущения. Это не всегда правильно.

Последние пять лет у меня был тренер, самый лучший из моих тренеров. Он знал очень многое, умел тренировать, находить подход не просто как тренер, но и как психолог. При этом он на лыжах ни разу даже не стоял. С точки зрения знаний, изучения физиологии, биомеханики, психологии, он нашёл подход не только ко мне, но ко многим спортсменам. И вот про него я могу сказать, что это настоящий тренер.

А спортсмены, которые достигли высот в спорте, я уверен на 95 процентов, что они не могут стать хорошими тренерами.

Я лучше с политической точки помогу тем же тренерам и спортсменам инфраструктурой, и, возможно, законопроектами. Лучше пусть тренеры работают на своём месте – правильно учат спортсменов. Сейчас большая проблема – нет хороших тренерских кадров, которые могли бы спортсменов с детского спорта довести до высшего. Мы видим большую проблему в циклических видах спорта, когда спортсмены в юном возрасте показывают очень хорошие результаты, а потом теряются», – сказал Шипулин в эфире телеканала «Россия 24».