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Трамп впервые одержал победу на чемпионате мира по снукеру

Фото: Nathan Stirk/Getty Images
Трамп впервые одержал победу на чемпионате мира по снукеру
Другие / Прочие виды спорта

В Шеффилде (Великобритания) закончился чемпионат мира по снукеру. В финале англичанин Джадд Трамп взял верх над шотландцем Джоном Хиггинсом со счётом 18:9 и впервые в карьере выиграл турнир.

Напомним, в полуфинале Джон одолел англичанина Дэвида Гилберта — 17:16, а Джадд оказался сильнее соотечественника Гэри Уилсона — 17:11.

Для Трампа текущий финал стал вторым в карьере. В 2011 году он уже встречался с Хиггинсом, но проиграл со счётом 15:18.

В мировом рейтинге Трамп поднялся с седьмого места на второе. Первую строчку по итогам сезона занял пятикратный чемпион мира Ронни О’Салливан.

Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд, Великобритания
Финал

Джон Хиггинс (Шотландия) – Джадд Трамп (Англия) – 9:18 (4:4, 1:8, 4:4, 0:2).

Видео доступно в "твиттере" телеканала «Евроспорт».

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