Шипулин: надеюсь, завоёванное трудом золото Сочи — 2014 никто не отберёт

Олимпийский чемпион по биатлону в эстафете Антон Шипулин надеется, что никакие перепроверки допинг-проб не смогут лишить его золотой медали Игр в Сочи.

«Если будет перепроверка проб 2014 года? За себя точно уверен и не переживаю. У нас золотая медаль в эстафете. И с каждым из партнёров общался, спрашивал: «Нам есть чего бояться?» Все меня уверяли, что нет, все чистые. Мы должны быть честными перед собой, и, надеюсь, нашу завоёванную трудом медаль никто никогда не заберёт.

Это ошибочное мнение, что все употребляют допинг. Я бегал со спортсменами, они абсолютно чистые. Больше скажу, последние 3-4 года, кроме мультивитаминов и препарата железа, мы ничего с тренером не пили, даже БАДов, и я выступал намного лучше. Уверен, что правильная подготовка, согласованная с тренером и физиологом, даёт больший результат, чем какие-то препараты. Конечно, есть много историй, когда с нами соревнуются астматики, люди, которые больны аллергией, и у них есть терапевтические разрешения на употребление, грубо говоря, допинга. Считаю, это не совсем правильно. Люди начинают этим пользоваться. У нас в России вроде нет ни одного спортсмена, кто бегает с терапевтическим исключением. Хотя я тренировался с Алексеем Волковым последние 5 лет и знаю, как ему было тяжело тренироваться в летнее время, когда шло цветение, потому что у него была дикая аллергия. Ему приходилось на некоторые сборы уезжать туда, где уже всё отцвело. Но терапевтического разрешения ему не давали. Двойные стандарты? Да», – сказал Шипулин в эфире телеканала «Россия 24».

Вместе с Шипулиным в эстафетной команде в Сочи — 2014 бежали Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Евгений Устюгов. В отношении последнего в 2018 году IBU возбудило дело о нарушении антидопинговых правил.