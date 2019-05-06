Фигуристка Загитова возглавляет рейтинг ISU, Медведева — третья

Международный союз конькобежцев после сезона-2018/19 опубликовал обновлённый рейтинг фигуристов. У женщин первое место занимает россиянка Алина Загитова. Чемпионка мира – 2019 более чем на 1000 очков опережает японку Сатоко Мияхару. У Загитовой 4510 баллов, у Мияхары – 3459. На третьей позиции расположилась ещё одна российская фигуристка Евгения Медведева (3384).

Станислава Константинова – девятая (2514), Софья Самодурова – десятая (2345), Елизавета Туктамышева – 13-я (2137). Также в топ-20 входят Александра Трусова – 18-я (1835) и Мария Сотскова – 19-я (1805).

При подсчёте учитываются результаты Олимпийских игр и чемпионатов мира завершившегося и предыдущего сезонов, лучшие результаты этапов Гран-при тех же сезонов и отдельных международных соревнований.

В рейтинге отдельно взятого сезона-2018/19 лидирует японка Рика Кихира (2625), Загитова уступает ей 5 очков – 2620, Мияхара – третья (2131). В топ-10 также Самодурова, Медведева, Константинова и Туктамышева.