Трамп: так хорошо в финалах я ещё не играл

29-летний англичанин Джадд Трамп прокомментировал победу на чемпионате мира по снукеру, который завершился в Шеффилде. В финале он уверенно обыграл шотландца Джона Хиггинса со счётом 18:9. Джадд впервые завоевал титул чемпиона мира.

«Это невероятное достижение, учитывая то, где я находился раньше. Я так много работал для этого. Для людей, которые меня окружают, это особенное событие. Финал получился изумительным. Уровень игры был очень высок с первого удара. Пожалуй, так хорошо в финалах я ещё не играл», — приводит слова Трампа BBC.

В финале соперники установили рекорд, выполнив на двоих 11 сотенных серий.

В 2011 году Трамп уже встречался с Хиггинсом в финале чемпионата мира, но проиграл со счётом 15:18.