Исполнительный директор СБР: помочь Васильевой мы не сможем

Исполнительный директор Союза биатлонистов России Сергей Голиков прокомментировал ситуацию с биатлонисткой Маргаритой Васильевой, которой грозит дисквалификация за пропуск трёх допинг-тестов.



«Решение по Васильевой принимает IBU, там нечего обсуждать – она нарушила антидопинговые правила и получила три флажка. По нашим предположениям, это будет дисквалификация на два года, решение возможно будет обжаловать, но, боюсь, что не будет никаких перспектив.



Она несёт за это персональную ответственность, почему-то остальные спортсмены сборной России заполняют систему ADAMS, а она – нет. СБР уже никак не сможет ей помочь в обжаловании решения, потому что факты нарушений налицо, обращаться за помощью можно было до третьего флажка», – приводит слова Голикова ТАСС.

Ранее появилась информация, что Международный союз биатлонистов вовремя не поставил в известность Маргариту о пропуске второго допинг-теста.