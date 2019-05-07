Хиггинс — о Трампе: я столкнулся с неудержимой машиной

Шотландец Джон Хиггинс прокомментировал поражение в финальном матче чемпионата мира по снукеру с англичанином Джаддом Трампом со счётом 9:18.

«Повезло, что мне не пришлось покупать билет на эту игру. Джадд был просто невероятен. Уверен, что это его первый из многих титулов чемпиона мира. Уровень игры был просто потрясающий. Противостоять ему было невозможно.

Я не ожидал, что выйду в финал. Здесь же я столкнулся с неудержимой машиной", — приводит слова Хиггинса BBC.



Хиггинс третий год подряд проиграл в финале чемпионата мира. В финале соперники установили рекорд, выполнив на двоих 11 сотенных серий.

В 2011 году Трамп уже встречался с Хиггинсом в решающем матче чемпионата мира, но проиграл со счётом 15:18.