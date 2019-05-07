Мякяряйнен вошла в состав сборной Финляндии по биатлону на сезон-2019/20

Тренерский штаб сборной Финляндии по биатлону огласил состав команды на следующий сезон, сообщает Yle. В частности, в основной состав вошла обладательница трёх Кубков мира, чемпионка и многократный призёр чемпионатов мира Кайса Мякяряйнен. Минувший сезон она завершила на седьмом месте в общем зачёте Кубка мира.
Биатлон. Состав сборной Финляндии на сезон-2019/20
Команда А
Женщины: Мари Эдер, Венла Лехтонен, Суви Минккинен, Кайса Мякяряйнен.
Мужчины: Олли Хииденсало, Туукка Инвениус, Якко Ранта, Теро Сеппяля.
Резервная команда
Женщины: Эрика Янкя, Йенни Керянен, Хейди Кууттинен, Санна Маркканен.
Мужчины: Туомас Харьюла, Юхо Хеккя, Отто Инвениус, Отто-Эмиль Карвинен, Пюрю Стевандер.
На этой неделе в Вуокатти сборная Финляндии проведёт первый сбор.
Мякяряйнен: если всё будет хорошо, то вы увидите меня в следующем сезоне