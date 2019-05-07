Константинова: вариант с Тутберидзе не сработает

18-летняя российская фигуристка Станислава Константинова оценила возможность работы с тренером Этери Тутберидзе.

«Этери Георгиевна — большой профессионал, но я не думаю, что это так сработает. Тут ведь важен контакт тренера со спортсменом. К тому же каждый фигурист и так в состоянии разобраться в самом себе и начать выступать стабильно. Думаю, что Этери Георгиевна, как большой мастер, просто помогает своим подопечным прийти к этому и осознать это.

Я занимаюсь у Валентины Михайловны Чеботарёвой уже почти десять лет — скоро будет юбилей. Именно она научила меня тройным прыжкам, и сейчас мы двигаемся дальше.



Думаю, секрет стабильных отношений в том, что тренер проводит очень хорошую политику в нашей группе: я всегда знаю, что, какие бы трудности ни возникли, нужно прежде всего посмотреть на себя. Нельзя винить в чём-то наставника, родителей, судей, соперников… Катаешься ты. Тренер не выйдет на лёд и ничего не сделает. Нужно начать с себя", — цитирует Константинову «Газета.ru».

На чемпионате России и Европы она заняла четвёртое место, а на Универсиаде в Красноярске завоевала бронзу.