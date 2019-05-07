Майгуров: СБР никто не вставляет палки в колёса

Член правления Союза биатлонистов России, двукратный призёр Олимпийских игр Виктор Майгуров подвёл итоги заседания совместной рабочей группы СБР и Международного союза биатлонистов по вопросу восстановления в правах российской организации.

«Буквально два дня назад мы получили письмо, где речь идёт о тратах Международного союза биатлонистов, понесённых во время изучения всех обстоятельств, упомянутых в докладе Макларена. Пока не готов озвучить конкретную сумму. Она определится в ходе дальнейших переговоров. Могу только сказать, что компенсация такого рода затрат — один из обязательных критериев восстановления СБР.



Обсуждались критерии, которые, по мнению российской стороны, можно считать выполненными. По итогам совещания мы подготовим протокол, подписанный обеими сторонами. Таким образом, мнение каждого участника мероприятия и его детали будут доведены до членов исполкома IBU, заседание которого намечено на 6 июня.



Мы двигаемся вперёд. Зарубежные коллеги признают, что СБР проделал большую работу, хотя и у нас, и представителей IBU ещё остаются некоторые разногласия, в частности, в формулировках некоторых пунктов «дорожной карты». Идёт конструктивный диалог, видна общая заинтересованность в том, чтобы СБР как можно быстрее вернулся в большую биатлонную семью.



Нам никто не вставляет палки в колеса. Со стороны коллег из IBU не выдвигаются новые требования. Нас внимательно слушают и в отдельных вопросах даже стараются помочь. Ждём следующей совместной встречи, которая состоится через два месяца. Надеемся, что чёрная страница в истории нашего биатлона уже перевернута. Цель у нас одна – медали на крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. Для этого спортсменам выделены средства и созданы все условия», — цитирует Майгурова официальный сайт ОКР.



СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года в связи с многочисленными допинговыми нарушениями российских спортсменов.