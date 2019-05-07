Константинова: Медведева очень приятная девчонка. Надеюсь, я тоже

Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала об отношениях с коллегами и, в частности, об общении с Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой.

«У меня нет подруг в одиночном катании, и да, я могу относиться к кому-то с опаской, но надо в любом случае оставаться человеком и уметь себя вести. Нельзя винить кого-то другого в своих неудачах. У меня никогда не возникнет претензии или неприязни к человеку только потому, что мы с ним выступаем в одном разряде. Это было бы странно. Мы ведь взрослые люди.



Я общаюсь со всеми, но с Женей Медведевой мы действительно нашли общий язык. Она очень приятная девчонка, и я, надеюсь, тоже. Мы на одной волне, у нас схожее чувство юмора. Не могу сказать, что мы лучшие подруги, но нам приятно общаться.

Алина — приятная, воспитанная девочка. Она производит впечатление такого доброго человечка", — цитирует Константинова «Газета.ru».

На чемпионате России и Европы Станислава заняла четвёртое место, а на Универсиаде в Красноярске завоевала бронзу.