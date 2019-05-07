Майгуров — о составе сборной России: есть фамилии, лично мне незнакомые

Член правления Союза биатлонистов России, двукратный призёр Олимпийских игр Виктор Майгуров оценил состав сборной России по биатлону на сезон-2019/20, который был представлен на минувшей неделе.

«Всегда говорю так: если спортсмен сильный, то место в команде ему обеспечено. С лидерами всё понятно — они прежние, как у мужчин, так и у женщин. Обычно борьба идет за 7-8-ю вакансию. Здесь руководство СБР всецело доверяет тренерам, которые знают потенциал каждого претендента.



В списке кандидатов в национальную команду есть фамилии, лично мне не очень знакомые, но ответственность в данном случае полностью лежит на тренерском штабе», — приводит слова Майгурова официальный сайт Олимпийского комитета России.

Первый сбор национальной команды начнётся 14 мая в Алтайском крае.

Утверждены списки сборных России по биатлону, У. Кайшева — в основе