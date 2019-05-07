Самуэльссон раскритиковал президента ВАДА, похвалившего Россию

Олимпийский чемпион, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон прокомментировал слова президента Всемирного антидопингового агентства Крэйга Риди, который назвал оправданным восстановление РУСАДА и похвалил российскую сторону за прогресс в антидопинговой работе.

По словам Риди, критики восстановления РУСАДА руководствуются лишь политическими целями.

«Я в очередной раз разочарован в связи с тем, что наши спортивные лидеры дают подобные комментарии. Сэр Крэйг Риди больше сосредоточен на атаках спортсменов с иной точкой зрения, чем на борьбе с допингом», — написал Самуэльссон в своём «твиттере».

20 сентября исполком ВАДА восстановил РУСАДА в правах при условии, что эксперты ВАДА получат доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года, однако этого сделано не было. ВАДА приняло решение повторно направить экспертную группу в Москву 9 января 2019 года. 17 января работа экспертов в лаборатории была завершена. Вскоре стало известно, что РУСАДА сохранило статус соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.