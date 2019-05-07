Шипулин – о комментаторстве: пытался себя послушать, но выключил через 5 минут

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин прокомментировал свой дебют в качестве телевизионного комментатора. 31-летний россиянин, завершивший профессиональную карьеру в конце 2018 года, отработал одну гонку чемпионата мира в Эстерсунде на Первом канале.

«Я всегда был самокритичным, поэтому остался недоволен. Послушал себя, но выключил через пять минут. Понял, что мямлю, говорю иногда непонятные вещи, сбиваюсь. В целом опыт полезный, мне понравилось.



Ещё лучше после этого начал относиться к Губерниеву. Мы работали втроём, и на протяжении двухчасовой индивидуальной гонки нужно что-то говорить, заполнять эфир. Нам было нелегко, представляю, как он сидит в комментаторской кабине один», – сказал Шипулин в эфире передачи COMMANDOS.

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