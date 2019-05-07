Трефилов: когда тебе колют по 20 «кубиков» антибиотиков в сутки, скучать некогда

Главный тренер краснодарской «Кубани» и женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов рассказал о восстановлении после операции на сердце.

«Сейчас все мысли связаны с «Кубанью». Надо помочь команде занять третье место в чемпионате. Подготовку к новому сезону начнём 1 июля. 30 июля «Кубань» примет участие в представительном турнире в Голландии.



Надеюсь, что к середине лета полностью восстановлюсь и смогу работать без медицинских ограничений. Сейчас еду на перевязку, а вечером снова буду на тренировке «Кубани». Поработаю час-полтора.



Следил ли за сборной России? Не только следил, но и иногда подглядывал. А если серьёзно, конечно, информация поступала. Я же работаю с женскими коллективами.



Когда тебе колют по 20 «кубиков» антибиотиков в сутки, скучать некогда! Место, куда делали уколы, похоже на решето. Сейчас потихоньку прихожу в норму. Но силы пока ещё не те, чтобы проявлять привычную активность на тренировках…» — цитирует Трефилова официальный сайт ОКР.

Под руководством Евгения Трефилова женская сборная России выиграла золото на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро и четырежды победила на чемпионатах мира.