Шипулин – о Кокорине и Мамаеве: в семье не без урода

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин поделился мнением о ситуации с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, которые уже полгода находятся в СИЗО в ожидании судебного вердикта по их делу.



«Футболисты? Как человек мне очень импонирует Дзюба, общаемся с ним иногда. У него есть настоящие лидерские качества и человеческие. Не фальшивые. В целом футболисты поправили свою репутацию после неплохого выступления на чемпионате мира.



Кокорин с Мамаевым? В семье не без урода, как говорится. В каждом виде спорта, в каждой деятельности есть люди, которые перешагивают черту и позволяют себе лишнего. Я не буду защищать их, не буду говорить, что они правильно или неправильно сделали. Они сделали то, что сделали, и я уверен, что они уже тысячу раз пожалели об этом и сделали правильные выводы», – заявил Шипулин в эфире передаче COMMANDOS.