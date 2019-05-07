Непряева – о планах на сезон: держу в голове победу в общем зачёте Кубка мира

Российская лыжница Наталья Непряева поделилась планами на грядущий сезон. В минувшем сезоне 23-летняя уроженка Твери заняла второе место в общем зачёте Кубка мира.



«В сезоне-2019/20 хочу выполнить все задачи, которые поставит передо мной тренерский штаб. Мы пока не разговаривали с Юрием Викторовичем (Юрий Бородавко – тренер группы, в которой будет готовиться Непряева к сезону. – Прим. «Чемпионата») настолько подробно, чтобы обсуждать детальные планы.



Конечно, держу в голове победу в общем зачёте Кубка мира. Несмотря на отсутствие чемпионата мира и Олимпиады, сезон будет очень сложным. Когда ты готовишься к главным стартам года, он получается волнообразным в плане формы. А в данном случае всё должно быть ровно», – цитирует Непряеву издание «Известия».

Большунов, Непряева и ещё 7 лыжников рекомендованы в группу Бородавко