Шипулин: мне предлагали принимать допинг

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин рассказал об отношении к допингу. Он завершил карьеру в декабре 2018 года.

«Предлагали ли мне принимать допинг? Косвенно были такие предложения, но не прямые. Я сразу наотрез говорил: «Даже не подходите ко мне с такими вопросами». Самый интересный момент начинается за год до Олимпийских игр. Приходят товарищи, психологи, люди, которые засовывают твои лыжи в какой-то резервуар, отчего они поедут в три раза лучше. Предлагают какие-то методики новые. Это сумасшествие за год до Олимпиады. И таких кадров достаточно много. Здесь надо уметь абстрагироваться от всего и идти своей дорогой.



Как получается с многими, кто попадается на допинге? Они приходят наивные, ничего не понимают. Им начесали по ушам — это нормально, это не допинг, это таблеточка, которая выводит молочную кислоту. Они послушались и случайно, не своей причине попались на допинге. Таких вариантов очень много. Есть, конечно, спортсмены, которые целенаправленно употребляют допинг чтобы показывать высокие результаты. А есть те, кто попал к нехорошему человеку или распустил уши», – сказал Шипулин в интервью COMMANDOS.

Шипулин — олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призёр чемпионатов мира.