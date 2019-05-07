Шипулин: если бы я ушёл в другую сборную, то выступил бы на Олимпиаде-2018

Олимпийский чемпион российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал ситуацию со своим недопуском на Олимпиаду в Пхёнчхане.



«Якобы мы были в каких-то списках Родченкова, что, естественно, не подтвердилось. Тимофей Лапшин тоже там был. Я ничего не имею против него, он хороший парень, но он ушёл в сборную Кореи и выступил на Олимпийских играх.

Мы говорили, писали, что только не делали. Мне МОК до сих пор не ответил, почему не пригласили на Олимпиаду. Если бы я ушёл в другую сборную, то тоже бы выступал на Олимпиаде. Но я бы никогда не ушёл, я в этом плане патриот.

В Олимпийском движении и биатлоне в какой-то мере я разочаровался после всего этого. Мне начали говорить, давай ещё потерпим до следующей Олимпиады, потренируемся. Но я уже понял, что с этими ребятами каши не сваришь. Я понимал, что это, скорее всего, моя последняя Олимпиада, я делал все ставки на неё. Мы болели много, был мононуклеоз, вирусные заболевания. Непопадание на Олимпийские игры добило", — сказал Шипулин в интервью на COMMANDOS.

Шипулин завершил карьеру в декабре 2018 года.