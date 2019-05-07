Константинова — о конфликте Туктамышевой и Погорилой: я сохраняю нейтралитет

Российская фигуристка Станислава Константинова прокомментировала ранее возникший конфликт между Елизаветой Туктамышевой и Анной Погорилой.

В октябре прошлого года Туктамышева во время показательной программы на Гран-при в Канаде представила нашумевший номер с раздеванием. Погорилая не оценила выступление, заявив, что не смогла бы такое повторить. Затем Туктамышеву поддержала Бетина Попова — она назвала Погорилую закомплексованной дамой.

«Я к этому никак не отношусь. Мне странно видеть разборки в «Твиттере», но это дело девочек. У каждого человека всегда есть своё мнение, и он вправе его отстаивать. Я в данном случае — нейтралитет. Сама по себе я человек неконфликтный. Не знаю, как бы я повела себя в ситуации, когда меня кто-то сильно обижает», — цитирует Константинову «Газета.Ру».