Женская сборная России по мини-футболу выиграла у Ирана на турнире «9 Мая»

В Красногорске состоялись матчи второго тура десятого, юбилейного международного турнира, посвящённого Дню Победы. Женская сборная России обыграла Иран со счётом 2:0 благодаря голам Екатерины Ениной (18-я минута) и Залии Газимовой (24-я).

Женская сборная Португалии обыграла чемпионок Европы — команду Испании — 4:2.

Международный турнир «9 Мая» впервые состоялся в 2010 году. Победителями турнира в разные годы становились Россия, Украина, Португалия и Испания. Последняя является самым титулованным участником и действующим победителем.



Мини-футбол. Международный турнир, посвящённый Дню Победы. Женщины

Второй тур



Португалия — Испания — 4:2 (3:0).



Россия — Иран — 2:0 (1:0)

Голы: Енина, 18, Газимова, 24.