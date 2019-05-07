Самодурова: мужчина лет сорока спросил: «Вы Самодурова?». Я к стенке прижалась

Российская фигуристка, чемпионка Европы Софья Самодурова заявила, что после завершения карьеры хочет сделать себе татуировку.

«Часто ли меня узнают? На катках, конечно, часто, все следят за успехами. А на улице всего три раза узнавали, причём мужчины. Один раз я была при макияже, с другой причёской, у меня был красный ободок — сама на себя не похожа. Подходит мужчина в очках, на вид ему лет 40 с чем-то. Подходит и говорит: «Вы что, Соня Самодурова?». Я говорю: «Ну да». Сама к стенке прижалась… Он: «А можно с вами сфотографироваться? Я слежу за вашей карьерой, вы большая молодец». Было очень приятно, что мужчины следят за фигурным катанием. Ведь больше следят за «фигуркой» женщины и девушки.

Когда я закончу со спортом, сама бы хотела сделать татуировку, они мне нравятся. Идей пока нет, есть намётки. Это же очень ответственный выбор, поэтому надо сто раз подумать. Почему именно после завершения карьеры? Всё-таки фигурное катание — эстетический вид спорта. Поэтому фигуристы относятся к этому с осторожностью», — цитирует Самодурову Sport24.

Фигуристка Самодурова исполнила хит группы «Руки вверх»