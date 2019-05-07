МФК «КПРФ» вышел в полуфинал Суперлиги, в трёх матчах дня дело дошло до пенальти

Московский клуб «КПРФ» стал первым полуфиналистом чемпионата России по мини-футболу, обыграв в третьем матче серии «Сибиряк» (Новосибирск) со счетом 7:2. В других матчах днях судьба поединков решалась в серии пенальти.



«Матч складывался для нас положительно в плане счета. Потому что 3:0 на этой площадке – огромное преимущество. Конечно, было напряжение при 3:1, но мы понимали, что «Сибиряк» при любом счёте не будет сдаваться. Он это продемонстрировал в первой игре, во второй и сегодня. Легко не было. Плей-офф – прежде всего психология. Мы понимаем свое состояние, мы понимаем, что есть сильные стороны, и есть проблемы, которые нужно решать. В этом плане очень крепко стоим на ногах. Очень много говорили об отношении к матчам. Счёт в серии говорит о том, что команда все правильно поняла», — приводит слова главного тренера МФК КПРФ Бесика Зоидзе сайт клуба.



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Четвертьфинал. Третьи матча серии



«Сибиряк» (Новосибирск) – КПРФ (Москва) – 2:7.

Счёт в серии – 0-3.



«Норильский Никель» – «Тюмень» – 4:5, после серии пенальти.

Счёт в серии – 1-2.



«Динамо-Самара» – «Синара» (Екатеринбург) – 3:2, после серии пенальти.

Счёт в серии – 1-2.



«Новая Генерация» (Сыктывкар) – «Газпром-Югра» (Югорск) – 2:1, после серии пенальти.

Счёт в серии – 2-1.