На «Джиро д'Италия»-2019 выступят четыре россиянина

В Гранд-туре «Джиро д'Италия», который пройдёт с 11 мая по 2 июня, примут участие четыре российских гонщика. Трое представляют Katusha Alpecin – Ильнур Закарин, Вячеслав Кузнецов и Дмитрий Страхов. Кроме них в составе британской Ineos выступит Павел Сиваков, сообщает агентство «Весь спорт».



В состав Katusha Alpecin также вошли: австриец Марко Халлер, итальянец Энрико Баттальин, швейцарец Рето Холенштайн, испанец Даниэль Наварро и бельгиец Дженте Бирманс. Ещё один россиянин Павел Кочетков, присутствовавший в расширенной заявке, в основную команду не попал.



Помимо Сивакова Ineos на «Джиро д'Италия» представят: колумбиец Себастьян Энао, британец Тао Харт, итальянец Сальваторе Пучи, ирландец Эдди Данбар, немец Кристиан Кнес, колумбиец Иван Соса и эквадорец Джонатан Нарваес.



Самым титулованным из четверых россиян на этом Гранд-туре является Ильнур Закарин — победитель этапов «Джиро д'Италия»-2015 и «Тур де Франс»-2016.