Двукратный олимпийский чемпион — о признании Шипулина: допинг предлагают всем

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал слова олимпийского чемпиона Антона Шипулина о том, что ему предлагали принимать допинг.

«Если Шипулин говорит, значит так оно и было. Весь ведь вопрос не в том, было или нет, а в том, кто предлагал. Это очень важно, это главный вопрос. Допингу, как и наркотикам, в мире больших денег живётся очень вольготно. Всегда найдётся тот человек, который купит для собственного потребления. С этим нужно бороться. Выявлять людей, способствующих распространению этого зла.



На мой взгляд, наше государство должно не ограничиться штрафами в 80 тысяч – это смехотворное решение. Нужно давать людям реальные сроки лишения свободы. Приравнять допинг к употреблению или распространению наркотиков. Тогда борьба будет эффективной. А так мы просто показывает, что что-то делаем. Люди, которые за огромные деньги приобретают допинговые препараты, не найдут 80 тысяч на штраф? Это смешно! Вот над этими вещами нужно думать. Я даже не сомневаюсь, что всем спортсменам предлагают употребить допинг. В этом нет ничего сверхъестественного.



Когда спортсмен активно выступает, он не хочет дополнительного внимания. Вокруг российского спорта и так создан искусственный ажиотаж. Что мы – главный злодей в области допинга? Конечно, это не так. Есть государства, спортсмены которых гораздо чаще употребляют препараты. Об этом не говорят, потому что это те страны, которые, например управляют ВАДА, ведут общемировую политику. Шипулин тогда, я думаю, не хотел к себе дополнительного внимания. Сейчас он свободный художник и может говорить всё что угодно», — цитирует Васильева «Спорт день за днём».

Шипулин — олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призёр чемпионатов мира.