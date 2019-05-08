Йоханнес Бё: поздравляю «Ливерпуль»! Вы знали, что Клопп — фанат биатлона?

Действующий обладатель Кубка мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё поздравил «Ливерпуль» с выходом в финал футбольной Лиги чемпионов. В ответном полуфинальном матче подопечные Юргена Клоппа разгромили «Барселону» со счётом 4:0. В первой встрече испанская команда выиграла 3:0.

«Поздравляю „Ливерпуль“! Вы знали, что их тренер Клопп — фанат биатлона? Это круто», — написал Бё.

Видео, на котором Клопп признаётся в любви к биатлону, доступно в «инстаграме» Йоханнеса Бё. В частности, тренер признался, что считает именно биатлон самым интересным для зрителей видом спорта.

25-летний Йоханнес Бё — олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, семикратный чемпион мира.