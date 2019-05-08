IBU распорядился о создании органа, контролирующего «прозрачность» биатлона

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение создать независимый орган, который будет контролировать соблюдение правил прозрачности управления и борьбы с допингом. Организация получит название Biathlon Integrity Unit. Об это сообщает пресс-служба IBU.



Biathlon Integrity Unit будет заниматься всеми вопросами прозрачности всех процессов, связанных с биатлоном.



«Наша деятельность направлена на защиту целостности биатлона, поэтому мы считаем крайне важным защищать вид спорта. Независимый орган будет способствовать надёжному и эффективному рассмотрению самых различных нарушений», – заявил глава UNI Оле Далин.



Аналогичный орган был создан международными федерациями лёгкой атлетики и тенниса – Athletics Integrity Unit (AIU) и Tennis Integrity Unit (TIU).