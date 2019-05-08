Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

IBU распорядился о создании органа, контролирующего «прозрачность» биатлона

IBU распорядился о создании органа, контролирующего «прозрачность» биатлона
Другие / Биатлон

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение создать независимый орган, который будет контролировать соблюдение правил прозрачности управления и борьбы с допингом. Организация получит название Biathlon Integrity Unit. Об это сообщает пресс-служба IBU.

Biathlon Integrity Unit будет заниматься всеми вопросами прозрачности всех процессов, связанных с биатлоном.

«Наша деятельность направлена на защиту целостности биатлона, поэтому мы считаем крайне важным защищать вид спорта. Независимый орган будет способствовать надёжному и эффективному рассмотрению самых различных нарушений», – заявил глава UNI Оле Далин.

Аналогичный орган был создан международными федерациями лёгкой атлетики и тенниса – Athletics Integrity Unit (AIU) и Tennis Integrity Unit (TIU).

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент