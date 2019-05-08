Тренер: биатлонистка Пидгрушная попала в сборную Украины после письма министру

Государственный тренер по биатлону Евгений Колупаев рассказал о формировании состава сборной Украины на следующий сезон.



«В сборную «Б» у нас вошли по пять мужчин и женщин, в том числе Сергей Семёнов, который изъявил желание готовиться с резервом. Но, возможно, большую часть подготовки он проведёт сам или с командой Швейцарии, где тренируется его девушка Аита Гаспарин.



Кильчицкий не вошёл в резервную сборную, потому что в этом году у нас количество «сборников» сократилось на шесть человек, мы потеряли квоту. Раньше у нас было 42 человека в сборной Украины, а сейчас 36 — 16 мужчин и 20 женщин. Это в том числе юниоры, которые готовятся с юниорской командой и получают зарплату.



Пидгрушная у нас никуда не терялась, она была в составе сборной команды, но в этом году не выполнила норматив для попадания в сборную. Ей пришлось писать письмо на имя министра, а там пошли навстречу и включили её в состав.



По Джиме будет определённость в июле, раньше она вряд ли приступит к полноценным тренировкам. Сейчас она проходит процедуры, немного подлечится и потом начнёт готовиться», — цитирует Колупаева Xsport.

Пидгрушная присоединилась к сборной, пройдя курс лечения от миокардита.