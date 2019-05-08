Самодурова оценила известных мужчин: Смолов – красавчик, Неймар – не мой вариант

Российская фигуристка Софья Самодурова рассказала о своих предпочтениях среди популярных мужчин. 16-летняя девушка поочерёдно оценивала известных певцов и спортсменов.



«Фараон? Слишком смазливый. Мот? Я подписана на него в «Инстаграме», и мне нравится, как он одевается. Шнуров? Это пафос. Слушаю некоторые его песни: «Лабутены», «В Питере пить».



Неймар? Не знаю, как его оценить. Если бы он подошёл ко мне знакомиться – отказала бы, не мой вариант. Смолов? Это даже не обсуждается – красавчик.



Из шоу-бизнеса в первую очередь хотела бы познакомиться с Еленой Темниковой – она добрая и любит своих подписчиков. Ещё познакомилась бы с музыкантами HammAli & Navai», – заявила Самодурова в выпуске программы «ФИГУРКА» Sport24ru.



Самодурова является чемпионкой Европы 2019 года.

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