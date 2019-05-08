Трусова претендует на звание лучшей молодой спортсменки года в Европе

14-летняя российская фигуристка Александра Трусова вошла в список претендентов на звание лучшей молодой спортсменки года в Европе в зимних видах спорта, сообщает официальный сайт Европейских олимпийских комитетов.



На эту награду также претендуют австрийская горнолыжница Магдалена Эггер, немецкая сноубордистка Анника Софи Морган, словацкая шорт-трекистка Петра Руснакова и венгерский шорт-трекист Аттила Талабош.



Победитель будет объявлен на 40-м семинаре ЕОК в Вене (Австрия) 18-19 мая. Все пять финалистов получат финансовые премии для образовательных и тренировочных целей. Победитель получит € 15 тыс., занявший второе место – € 8 тыс., третье – € 5 тыс. За четвёртое и пятое места награда составит € 3 тыс.

Трусова — серебряный призёр чемпионата России 2019 года, двукратная чемпионка мира среди юниоров. Победительница и серебряный призёр финалов юниорского Гран-при.