Женская сборная России по кёрлингу с поражения стартовала в финале Кубка мира

Женская сборная России по кёрлингу, в которой Анна Сидорова выступает в роли скипа, уступила в первом матче группового этапа финала Кубка мира, который проходит в Пекине (Китай). Матч со сборной Швейцарии завершился со счётом 4:6 (2:0, 0:2, 0:0, 2:0, 0:1, 0:1, 0:1, 0:1).



Помимо Сидоровой в состав сборной России вошли: Маргарита Фомина, Юлия Портунова и Юлия Гузиева. Тренер команды – Светлана Колалб.



Помимо сборной Швейцарии соперницами россиянок по группе B станут команды Южной Кореи и Швеции.



Завтра, 9 мая, сборная России встретится с командой Южной Кореи. В группе А соревнуются сборные Канады, Китая, Японии и США.