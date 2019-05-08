Стала известна дата свадьбы Логинова и украинской биатлонистки

Трёхкратный призёр чемпионатов мира, четырёхкратный чемпион Европы, российский биатлонист Александр Логинов женится на украинской биатлонистке Марии Кручовой 12 мая, сообщает News.ru.

24-летняя Кручова приняла решение завершить карьеру и сосредоточиться на личной жизни. Лучшим результатом 24-летней биатлонистки стала победа в спринте на этапе юниорского Кубка мира в 2015 году, а также третье место в паре с Виталием Трушем в одиночной смешанной эстафете Кубка IBU нынешнего сезона.

С Логиновым она встречается более двух лет. В прошедшем сезона Кручова дебютировала на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США), где заняла 73-е место в спринтерской гонке.



В общем зачёте Кубка мира минувшего сезона Логинов стал вторым.