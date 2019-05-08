Беременная фигуристка Савченко опубликовала фото в купальнике

Олимпийская чемпионка 2018 года, фигуристка Алёна Савченко, в конце апреля сообщившая о своей беременности, опубликовала фото с пляжа в Майами. Её супругом является британский художник Лиам Кросс. Они поженились летом 2016 года.

Фото доступно в «инстаграме» Алёны Савченко.

С 2004 года уроженка Обухова (Украина) выступает за Германию. В 2018 году она выиграла золото Олимпийских игр в Пхёнчхане и чемпионата мира в Милане в дуэте с Бруно Массо.



С 2004 по 2014 год Алёна выступала в паре с Робином Шолковы. Они стали двукратными бронзовыми призёрами Олимпийских игр, пятикратными чемпионами мира и четырёхкратными чемпионами Европы. 35-летняя Савченко не исключает возвращения в профессиональный спорт после родов.