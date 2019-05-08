Медведева ответила болельщице, призвавшей её писать «русскими буквами»

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, российская фигуристка Евгения Медведева ответила болельщице, которая упрекнула её в «Инстаграме».

Спортсменка, анонсируя шоу, написала по-английски — «See you tonight, Winnipeg» («Увидимся вечером, Виннипег»).

Одна из пользовательниц так прокомментировала сообщение Евгении: «Ты россиянка? Так пиши русскими буквами».

Медведева в ответ написала: «А город Winnipeg у нас на юге России находится? Впервые слышу о таком».

Евгения Медведева является бронзовым призёром чемпионата мира (2019), двукратной чемпионкой Европы (2016, 2017), серебряным призёром чемпионата Европы (2018), двукратной чемпионкой России (2016, 2017), двукратной победительницей финалов Гран-при (2015, 2016), серебряным призёром командного чемпионата мира (2017).