Комарова и Горячёв обыграли команду Швейцарии на старте финала Кубка мира

Российские кёрлингисты Мария Комарова и Даниил Горячёв уступили в первом матче группового этапа финала Кубка мира, который проходит в Пекине (Китай). Матч со сборной Швейцарии завершился со счётом 8:7 (0:1, 1:0, 0:1, 0:1, 0:2, 4:0, 0:2, 2:0).



Стоит отметить, что тренером Комаровой и Горячёва является Валисий Гудин. В составе швейцарской сборной выступали Дженни Перре и Мартин Риос.



Помимо сборной Швейцарии соперниками сборной России станут команды Канады, Норвегии, США, Щвеции, Китая и Южной Кореи.

Ранее свой стартовый матч в финале Кубка мира проиграла женская сборная России по кёрлингу.