Мамун: Солдатовой после Игр-2016 было непросто, нужна очень сильная мотивация

Олимпийская чемпионка Игр-2016 по художественной гимнастике Маргарита Мамун считает, что Александре Солдатовой, которая была одной из претенденток на попадание в сборную России на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, будет психологически непросто отобраться в Токио-2020. Среди конкуренток Солдатовой Дина и Арина Аверины, Екатерина Селезнёва и более молодые гимнастки.

«Саша была претендентом на попадание в Рио-2016. Разумеется, им с Анной Вячеславовной Дьяченко после окончания Игр было непросто. Чтобы продолжать усердно работать, нужна очень сильная мотивация. И это притом что конкуренция в сборной по традиции очень сильная, девочки молодые наступают на пятки, а скамейка запасных – очень длинная. И все растут в своём мастерстве.

Олимпийские квоты не именные, и их всего две. Это, конечно, очень мало. Но гимнасткам на самом деле грех жаловаться. Судите сами, в нашем виде спорта круг претенденток можно по пальцам пересчитать. А в других дисциплинах нужно ещё на чемпионате России побороться с двумя-тремя десятками конкурентов, чтобы просто в сборную попасть – как, например, в плавании или в фигурном катании.

У Саши Солдатовой есть огромный опыт выступлений на высоком уровне, она прошла с нами предолимпийские сборы, была на самих Играх», — приводит слова Мамун «Команда России».