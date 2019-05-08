Фигурист Воронов: собаки или кошки? Кошки — они самостоятельные, мне это близко

Двукратный призёр чемпионата Европы, бронзовый призёр финала Гран-при сезона-2014/15, серебряный призёр командного чемпионата мира 2015 года, двукратный чемпион России по фигурному катанию Сергей Воронов ответил на вопросы портала figureskating-online.com.

Вопрос: Чай или кофе?

Сергей Воронов: Кофе. Когда с утра просыпаешься и едешь на тренировку, нужно быть в хорошем настроении, а оно бывает не всегда. Когда выпиваешь кофе, настроение поднимается.

В: Кошка или собака?

С.В.: Кошка. Кошки по своему поведению такие самобытные. Если собака преданная, то представители семейства кошачьих более самостоятельные. В этом что-то есть, и мне это близко.

В: Самому приготовить или в ресторан сходить?

С.В.: Лучше всё же в ресторан. Мне не нравится готовить, я не испытываю от этого кулинарного вдохновения. Только если девушка будет готовить.

В: Копить или тратить?

С.В.: Сначала скопить, потом потратить, а потом снова скопить. Это такой процесс на самом деле. Нельзя постоянно копить, нужно и тратить, и отдавать людям, чтобы тебе возвращалось. Я люблю копить, но настолько же мне нравится и тратить. Даже не столько на себя, а кому-то доставлять удовольствие. Когда другому приятно, то и ты другие эмоции получаешь.

В: В отпуск на море или в горы?

С.В.: Лучше выбрать море, но чтобы полчаса — и ты был в горах. Еврейский ответ, но хочется и то и то. Не могу сказать, что мне больше нравится. Хочется и купаться, и чтобы в доступности были горы. Это красиво, это источник вдохновения.