Ягудин – о приговоре Кокорину и Мамаеву: полный бред! Вот такое у нас правосудие

Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 в мужском одиночном катании, фигурист Алексей Ягудин раскритиковал решение суда по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, приговорённых к году и шести месяцам и к году и пяти месяцам тюремного заключения в колонии общего режима соответственно.



«Суд признал Кокорина и Мамаева виновными. Александр проведёт в колонии 7,5 месяцев. Павел – на месяц меньше. Полный бред!!! 40 свидетелей, 20 томов по делу. Показуха, не более! К сожалению, ребята совершили то, что совершили, никаких оправданий. Но дело никак не тянет на такое наказание! Вот такое у нас правосудие. Лучше бы реальными делами занялись, как убийства и так далее», — написал Ягудин в своём «инстаграме».

Учитывая, что футболисты с октября 2018 года находились в СИЗО (1 день в СИЗО зачитывается как 1,5 дня в колонии), Павел Мамаев должен выйти на свободу в ноябре нынешнего года, а Александр Кокорин — в декабре.

Александр Кокорин приговорён к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима