Самарское «Динамо» сравняло счёт в четвертьфинале ЧР по мини-футболу с «Синарой»

Самарское «Динамо» сравняло счёт в четвертьфинальной серии чемпионата России по мини-футболу с екатеринбургской «Синарой» — 2-2. В четвёртом матче серии до трёх побед «Динамо» на своей площадке обыграло «Синару» со счётом 1:0. Единственный гол на 4-й минуте встречи забил Андрей Заболонков.

«Синара»выиграла оба домашних матча (3:1 и 6:0), первая встреча в Самаре завершилась победой «Динамо» в серии пенальти — 2:2 (по пен. – 3:2). Пятый решающий матч пройдёт в Екатеринбурге 11 мая.

Ранее в полуфинал вышли московский «КПРФ» и «Тюмень».

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Четвертьфинал. Четвёртый матч

«Динамо» (Самара) – «Синара» (Екатеринбург) – 1:0 (1:0).

Гол: Заболонков, 4.

Счёт в серии – 2-2.