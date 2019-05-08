IAAF заявила, что правила о снижении тестостерона направлены не против Семени

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) ответила на призыв Всемирной медицинской ассоциации (WMA) к врачам не вводить спортсменкам с отличиями в половом развитии препараты, которые снижают уровень тестостерона, сообщает Inside the Games.

В ответном письме IAAF заявила, что решительно не согласна с озабоченностью по поводу справедливости правил, вступивших сегодня в силу после решения CAS по делу Кастер Семени. По новым правилам, бегуний обязали снижать уровень тестостерона до разрешённого, если они хотят выступать на международных соревнованиях.

WMA призвала немедленно отменить правила, основанные на «слабых доказательствах из одного исследования, которое широко обсуждается научным сообществом». IAAF утверждает, что правила были сформулированы на основе «многих научных публикаций и наблюдений за последние 15 лет».

IAAF напомнила, что препараты для лечения женщин с повышенным уровнем тестостерона давно существуют, и подчеркнула, что спортсменки сами вправе решать, принимать ли лекарства. Однако для участия в соревнованиях бегуньи должны будут предоставить анализы, подтверждающие допустимый уровень тестостерона в их крови.

IAAF опровергла утверждения, что правила направлены против Семени, но не стала называть других пострадавших спортсменок.