Фигурист Ерохов — о травме: сразу настроил себя, что просто так не сдамся

Чемпион мира среди юниоров — 2018 по фигурному катанию Алексей Ерохов рассказал, что минувший сезон получился у него скомканным из-за рецидива старой травмы – стрессового перелома ноги. Спортсмен уже прошёл необходимое лечение, но прыгать ему не разрешают до июня, когда начнётся первый сбор в Новогорске.

«В такой ситуации новыми программами мы ещё не занимались. Не знаю, что предложат тренеры, но произвольную программу этого сезона я бы оставил. Она мне нравится, да и я не так много раз её катал, потому что из-за травм пропускал старты. Так что, если тренеры согласятся, я бы поменял только короткую программу. У меня есть идеи относительно короткой, но заранее говорить не буду. Это нужно ещё обсудить с тренерами. Сейчас главное – вылечиться, чтобы ничто не беспокоило, чтобы на сборе уже приступить к тренировкам в полном объёме.

Конечно, этот сезон получился непростым. Когда узнал о травме, сразу настроил себя, что просто так не сдамся. Это всего лишь травма. У многих людей были травмы, и посерьёзнее, но они всё равно возвращались в спорт и продолжали соревноваться. Так что мыслей закончить спортивную карьеру не было вообще. Если бы я так поступил, то осталась недосказанность, и я бы потом очень сильно сожалел, что не реализовал всё то, что могу. А я хочу идти до конца.

Задача на следующий сезон – отобраться в основной состав сборной и побороться за путёвки на главные международные старты. Начнём сезон, скорее всего, с «бэшек». В этом году этапов Гран-при у меня, наверное, не будет, так что надо стартовать на других соревнованиях», — приводит слова Ерохова пресс-служба ФФККР.