«Динамо-Виктор» сравняло счёт в четвертьфинале ЧР по гандболу со «СКИФом»

Ставропольское «Динамо-Виктор» сравняло счёт в четвертьфинальной серии чемпионата России по гандболу с краснодарским «СКИФом» — 1-1. Во втором матче серии до двух побед «Динамо-Виктор» на выезде обыграло «СКИФ» со счётом 25:22. В составе гостей по 5 мячей забили Олег Кривенко и Вячеслав Касаткин, 4 раза отличился Антон Отрезов. У хозяев самым результативным стал Чан Суан Вьет, на счету которого 5 мячей.

Третий, решающий матч серии пройдёт 9 мая также в Краснодаре.

Напомним, на предварительном этапе чемпионата России «СКИФ» был четвёртым, «Динамо-Виктор» заняло пятое место.

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Второй матч

«СКИФ» (Краснодар) — «Динамо-Виктор» (Ставрополь) — 22:25 (10:12).

Счёт в серии — 1-1.