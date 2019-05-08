Невеста биатлониста Логинова: спортивную карьеру не завершаю

Невеста российского биатлониста Александра Логинова, украинская спортсменка Мария Кручова, опровергла информацию о завершении карьеры.

«Тренировки продолжаются, и погода этому благоприятствует. Спортивную карьеру не завершаю, хотя об этом все активно начали писать. Всем добра!» — написала Кручова на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Марии Кручовой.

Лучшим результатом 24-летней биатлонистки стала победа в спринте на этапе юниорского Кубка мира в 2015 году, а также третье место в паре с Виталием Трушем в одиночной смешанной эстафете Кубка IBU нынешнего сезона.

В прошедшем сезона Кручова дебютировала на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США), где заняла 73-е место в спринтерской гонке.

Свадьба спортсменов назначена на 12 мая.

Стала известна дата свадьбы Логинова и украинской биатлонистки