Медведева: иногда кажется, что люди следят за каждым моим действием

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала об отношении к популярности в «Инстаграме», где у спортсменки 760 тысяч подписчиков.
«Честно говоря, это очень вдохновляет и немного пугает одновременно, когда знаешь, что так много людей интересуется тобой. Это значит, что всё, что ты делаешь каждый день, не напрасно, но иногда кажется, что эти люди следят за каждым моим действием, поэтому невозможно скрыться в личном пространстве.
Едкие комментарии к розовому костюму в показательном номере на песню 7 Rings в Корее? Мне всё равно. Я не всегда игнорирую это, но чаще это заставляет меня улыбнуться. Это так забавно», — приводит слова Медведевой Winnipeg Free Press.
«Сколько стоит час? Два бургера». Зачем Медведева так издевается над критиками
«Самый жёсткий комментарий» к скандальному виду Медведевой оставил даже Губерниев. Не про ночную бабочку, стринги или квадратную фигуру.