«Спартак» и «Университет-Нева» — в полуфинале чемпионата России по гандболу

Определились первые участники полуфиналов мужской гандбольной Суперлиги. Ими стали московский «Спартак» и «Университет-Нева» из Санкт-Петербурга, а также «Чеховские медведи».



В четвертьфинальной серии до двух побед команда из столицы прошла «Пермских медведей» со счётом 2-0. Во втором матче, состоявшемся сегодня, 8 мая, москвичи выиграли с преимуществом в три мяча – 31:28 (16:12).



«Университет-Нева» переиграл астраханское «Динамо» — 2-0. В домашнем поединке клуб из Санкт-Петербурга одержал победу со счётом 30:27 (16:14).



В полуфинале «Университет-Нева» сыграет с «Чеховскими медведями», а «Спартак» — с победителем серии в матче СКИФ (Краснодар) — Динамо-Виктор (Ставрополь), счёт в которой после двух встреч – 1-1.



Гандбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига

Четвертьфиналы. Второй матч



«Спартак» (Москва) — «Пермские медведи» (Пермь) — 31:28 (16:12)



Счёт в серии — 2-0



«Университет-Нева» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Астрахань) — 30:27 (16:14)



Счёт в серии — 2-0